Tai Chi al aire libre: actividad gratuita en la Reserva de Pilar
La jornada es el sábado 6 de junio a las 15 hs. No requiere experiencia previa.
La Reserva Natural del Pilar organiza para el sábado 6 de junio, a partir de las 15 horas, una jornada abierta de Tai Chi orientada a la práctica psicofísica en contacto directo con la naturaleza.
La actividad es libre y gratuita, no requiere conocimientos previos y está pensada para todo público.
“Solo traé ropa y calzado cómodo (no rígido) para moverte con libertad”, informaron desde la reserva.
Beneficios de la práctica
Según los organizadores, el Tai Chi trabaja sobre el equilibrio, la coordinación, la concentración y la relajación cotidiana. “Una práctica pensada para armonizar cuerpo y mente en contacto con la naturaleza”, indicaron desde la institución.
Los instructores a cargo serán Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en Kinesiología y Fisiatría y técnico universitario en Yoga, y Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.
Donación voluntaria
Los organizadores invitan además a quienes asistan a acercar, de manera voluntaria, un alimento no perecedero o útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.
La actividad se suspenderá en caso de lluvia.
Para más información: WhatsApp 11 5730-2504, Instagram @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar, Facebook @reservanatural.delpilar.