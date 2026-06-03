La Reserva Natural del Pilar organiza para el sábado 6 de junio, a partir de las 15 horas, una jornada abierta de Tai Chi orientada a la práctica psicofísica en contacto directo con la naturaleza.

La actividad es libre y gratuita, no requiere conocimientos previos y está pensada para todo público.

“Solo traé ropa y calzado cómodo (no rígido) para moverte con libertad”, informaron desde la reserva.

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Beneficios de la práctica

Según los organizadores, el Tai Chi trabaja sobre el equilibrio, la coordinación, la concentración y la relajación cotidiana. “Una práctica pensada para armonizar cuerpo y mente en contacto con la naturaleza”, indicaron desde la institución.

Los instructores a cargo serán Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en Kinesiología y Fisiatría y técnico universitario en Yoga, y Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.

Donación voluntaria

Los organizadores invitan además a quienes asistan a acercar, de manera voluntaria, un alimento no perecedero o útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

La actividad se suspenderá en caso de lluvia.

Para más información: WhatsApp 11 5730-2504, Instagram @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar, Facebook @reservanatural.delpilar.