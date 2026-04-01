Vecinos del centro de la localidad de Pilar se sorprendieron esta mañana al visualizar un carpincho que andaba suelto por las calles del casco histórico.

El animal, según se supo, iba escapando tras ser perseguido por unos perros, por lo que, estiman, estaba intentando ponerse a resguardo.

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El paso del animal generó sorpresa y curiosidad por parte de los vecinos y los automovilistas, ya que el ejemplar iba cruzando por diferentes calles.

Tras el aviso a las autoridades, se desplegó un operativo que incluyó la participación de agentes de Defensa Civil quienes lograron interceptarlo en la intersección de las calles Yrigoyen y Paraná.

Tras lograr ponerlo a resguardo, se espera que el carpincho sea trasladado a la Reserva Natural de Pilar.

Aún se desconoce información respecto a de dónde proviene el animal ni cómo llegó al área urbana.