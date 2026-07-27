Una ballena sei que había quedado varada en el Río de la Plata el último jueves, frente a San Isidro, en la zona conocida como Bajos del Temor, finalmente murió el sábado pese a los intentos por mantenerla con vida hasta poder desencallarla. Así lo confirmó la Fundación Temaikén, que trabajó junto a Prefectura Naval Argentina (PNA) para intentar rescatarla.



"Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir", comunicó la Fundación en su cuenta de Instagram.

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Una ballena de siete metros de largo



El ejemplar pertenecía a la especie Balaenoptera borealis, mide aproximadamente siete metros de largo y habita en el Mar Argentino. Según informaron, en esta época del año estos animales realizan su migración hacia el norte, con presencia habitual entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata.

La hipótesis de los especialistas indica que una combinación de factores ambientales o algún problema de salud pudo haber desorientado al animal, que ingresó río arriba hasta quedar encallado sobre un banco de arena.

En el lugar, los equipos trabajaron para mantener húmeda la piel del cetáceo, una medida destinada a reducir el estrés y favorecer su bienestar mientras analizan las posibilidades de desencallarlo y llevarlo a aguas más profundas donde habría podido regresar al Río de la Plata exterior y posteriormente al mar abierto., algo que no se logró.

Fuente: Agencia DIB