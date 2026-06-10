Reserva Natural de Pilar: control de especies invasoras y plantación nativa
Jornada abierta y gratuita en el humedal, sin inscripción previa, para todas las edades.
La Reserva Natural de Pilar organiza una jornada de restauración ambiental en el humedal con control de especies exóticas invasoras y plantación de flora autóctona.
La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.
Recuperación del equilibrio ecológico
Los humedales funcionan como reservorios de agua, amortiguan inundaciones y ofrecen refugio a una diversidad de plantas y animales, explicaron desde la Reserva.
La eliminación progresiva de especies exóticas busca favorecer el desarrollo de la flora nativa y restablecer el equilibrio del ecosistema.
Qué llevar
Los participantes deberán concurrir con calzado cerrado, ropa cómoda o abrigo, repelente y guantes.
La actividad arranca a las 10 y se suspende por lluvia.
Donaciones
En cada jornada la Reserva recibe alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.
Más información en el canal de WhatsApp 11 5730-2504 y en las cuentas @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar.