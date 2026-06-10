La Reserva Natural de Pilar organiza una jornada de restauración ambiental en el humedal con control de especies exóticas invasoras y plantación de flora autóctona.

La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

Recuperación del equilibrio ecológico

Los humedales funcionan como reservorios de agua, amortiguan inundaciones y ofrecen refugio a una diversidad de plantas y animales, explicaron desde la Reserva.

La eliminación progresiva de especies exóticas busca favorecer el desarrollo de la flora nativa y restablecer el equilibrio del ecosistema.

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Qué llevar

Los participantes deberán concurrir con calzado cerrado, ropa cómoda o abrigo, repelente y guantes.

La actividad arranca a las 10 y se suspende por lluvia.

Donaciones

En cada jornada la Reserva recibe alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Más información en el canal de WhatsApp 11 5730-2504 y en las cuentas @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar.