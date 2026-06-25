Un ejemplar de ciervo de los pantanos fue hallado herido a la altura del kilómetro 65 de la Ruta Panamericana, en las inmediaciones del acceso a Otamendi, sector próximo al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

El animal habría sido embestido por un vehículo en la autopista ramal Campana.

Tras el alerta, personal policial y especialistas del Parque Nacional concurrieron al lugar. El operativo fue coordinado junto al Comité Científico-Técnico Ciervo de los Pantanos y guardaparques de la zona.

En tanto, profesionales de la Fundación Temaikèn participaron de la evaluación y coordinaron el traslado al Hospital Veterinario de la institución, donde el animal recibió atención de urgencia.

Estabilizado y en recuperación

El ejemplar se encuentra actualmente estabilizado y continúa su rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Temaikèn, bajo monitoreo del equipo de la fundación.

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“Después del operativo, fue trasladado al Hospital Veterinario de Fundación Temaikèn para recibir atención de urgencia. Hoy está estabilizado y continúa su rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Temaikèn, mientras seguimos de cerca su evolución”, señalaron desde la Fundación.

“El ciervo de los pantanos es una especie amenazada de nuestro país y vive muy cerca de ciudades, rutas y zonas productivas. Por eso, los atropellamientos son un riesgo real para su supervivencia y para muchas otras especies de fauna autóctona”, agregaron.

En ese contexto, señalaron que “bajar la velocidad en zonas cercanas a ambientes naturales puede hacer la diferencia”.

“Las rutas atraviesan espacios que muchas especies necesitan para desplazarse, alimentarse y vivir. Ante emergencias como esta, la respuesta llega gracias al trabajo coordinado entre equipos, guardaparques, autoridades y aliados”, remarcaron.

¿Qué hacer si encontrás un animal silvestre herido?

No tocarlo ni intentar trasladarlo.

No acorralarlo ni alimentarlo.

Mantener distancia para evitar que se estrese o lastime aún más.

Dar aviso inmediato a las autoridades.

Contactos:

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos: 03489 44-7505 / Emergencias: 911 / Seguridad Vial: 140 / Bomberos Voluntarios de Campana: 03489 42-2222

Con información de Todo Pilar Escobar PBA