AySA informó que podría verse afectado el suministro de agua potable en tres sectores del Partido de Pilar (Lagomarsino, Del Viso y el casco céntrico) entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, con baja presión o falta del servicio.

Los trabajos son tareas de mejora en la distribución, que la empresa lleva adelante dentro del Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte.

Lagomarsino, martes 20 y miércoles 21 de octubre

De acuerdo con el comunicado de AySA, el martes 20 y el miércoles 21, de 8 a 16, el servicio podría resentirse en el perímetro comprendido por las calles Ezequiel Pablo Beliera, Arroyo Garín, Nicaragua, Checoslovaquia y Uruguay, y por las avenidas Constitución y Patricias Argentinas, en Lagomarsino.

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Tres sectores afectados el jueves 22 de octubre

El jueves 22, en horario de 8 a 14, las tareas alcanzarán a tres zonas. En Del Viso, el perímetro incluye las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En el centro de Pilar, por su parte, el área abarca General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, las avenidas Tratado del Pilar y Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Concejal Doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

En tanto, en Lagomarsino el perímetro está delimitado por Pedro Nieto, la Ruta Provincial 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Ezequiel Pablo Beliera y Mónaco.