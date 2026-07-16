El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó una reunión interministerial en el Salón de las Banderas del Ministerio de Seguridad, en La Plata, para repasar los lineamientos del Plan Provincial para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, en el marco de las medidas preventivas ante el fenómeno de El Niño.

Diez carteras provinciales, un mismo objetivo

Del encuentro participaron autoridades de los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura y Servicios Públicos, Ambiente, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario y Comunicación Pública, junto con la Dirección General de Cultura y Educación.

En conjunto, los organismos pusieron en común sus fuentes de información y las vías de circulación de datos entre reparticiones, con el fin de coordinar una respuesta unificada frente al escenario climático que se aproxima.

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Un evento que podría ser uno de los más intensos del registro histórico

Según el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, existe una elevada probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una magnitud muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo posicionaría entre los episodios más intensos jamás registrados.

Las condiciones climáticas comenzarían a manifestarse en el trimestre de junio a agosto y se extenderían hasta el inicio de 2027. En territorio bonaerense, esta fase suele traducirse en precipitaciones por encima de los niveles normales a escala mensual y estacional, con los episodios de mayor magnitud concentrados en primavera y verano.

Frente a ese panorama, las autoridades remarcaron la necesidad de conocer los impactos diferenciados por región, dado que las consecuencias del fenómeno no se distribuyen de manera uniforme en todo el territorio bonaerense.

De la respuesta reactiva a la prevención estructural

El eje del encuentro estuvo puesto en los lineamientos del nuevo plan estratégico elaborado por la Subsecretaría de Emergencias, que plantea un cambio de paradigma en la gestión del riesgo. El documento busca dejar atrás el enfoque centrado en la etapa posterior al incidente para avanzar hacia un abordaje preventivo, orientado a intervenir sobre las causas estructurales que generan las condiciones de riesgo en el territorio.

A partir de ese diagnóstico, la Provincia identifica los riesgos presentes en cada región y define estrategias concretas para prevenirlos antes de que se conviertan en emergencias.

Roles definidos y trabajo multiagencial

El plan también establece la transversalidad como principio de las políticas públicas vinculadas a la gestión del riesgo, con roles y responsabilidades específicas para cada organismo involucrado.

Esa corresponsabilidad, remarcaron las autoridades presentes, es la base para sostener un esquema de trabajo multiagencial y avanzar hacia una sociedad bonaerense más preparada y resiliente frente a los fenómenos climáticos extremos.