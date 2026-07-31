Por obras de AySA podría faltar agua en sectores de Pilar, según informó la empresa por medio de un comunicado oficial.

Según se detalló, se trata de una serie de trabajos que la firma volverá a realizar en Pilar centro, Del Viso y Lagomarsino y que se efectuarán el próximo jueves 6 de agosto.

El horario de las tareas será entre las 8 y las 14 horas, lapso en el que el servicio podría verse afectado con baja presión y/o falta de agua.

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En cada zona, hay un perímetro establecido para la realización de los trabajos:

Del Viso: Lisandro De La Torre, Homero, Florida, Mar Del Plata.

Pilar Centro: Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal Dr. Martitegui, Uruguay, José Mármol

Lagomarsino: Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera, Mónaco.



Desde Aysa consignaron que “ante cualquier duda, los usuarios se podrán comunicar de manera autogestionada vía WhatsApp (11-5984-5794)”.

También se encuentran disponibles los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24 horas y el 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.