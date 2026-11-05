Una nueva jornada de Tai Chi se realizará el sábado 7 de noviembre, a las 15, en la Reserva Natural Municipal del Pilar. La actividad es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y está dirigida a personas de todas las edades.

Desde la organización del evento señalaron que para participar no hace falta experiencia previa al tiempo que anticiparon que la jornada se suspende en caso de lluvia.

Según informaron desde la Reserva, la propuesta busca combinar movimientos suaves, respiración y concentración para conectar con el cuerpo, relajarse y disfrutar del entorno natural.

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Qué llevar a la jornada

Los organizadores pidieron a los participantes acercarse con:

Ropa cómoda.

Calzado cómodo.

Agua para hidratarse.

Repelente.



En paralelo, durante la jornada se recibirán donaciones para la Biblioteca Popular Palabras del Alma (@bibliopalabrasdelalma). Se aceptan alimentos no perecederos y útiles escolares, especialmente cuadernos.

Para consultas, el teléfono de contacto es el 11 5730-2504. La Reserva también difunde sus actividades en Instagram (@patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar) y en Facebook (@reservanatural.delpilar).