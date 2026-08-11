El Municipio de Pilar se prepara para afrontar en los próximos meses el fenómeno meteorológico de El Niño caracterizado por lluvias abundantes que se registrarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alrededores.

Ante ese panorama, desde las redes oficiales de la Comuna dieron a conocer información vital para que la población pueda prepararse ante el evento climático que, según el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, se extenderá entre los próximos meses de noviembre y enero.

“En Pilar y todo el AMBA, nos encontramos afectados por el "El Niño", un fenómeno meteorológico que se traduce en lluvias y tormentas de alta intensidad y corta duración”, expusieron desde el Municipio pilarense.

Asimismo, consignaron que “durante los próximos meses se esperan distintas manifestaciones de este fenómeno en nuestra zona, con la presencia de tormentas fuertes y breves, con ocasional presencia de ráfagas fuertes o caída de granizo”.

Puede interesarte

Recomendaciones

En ese contexto, el Municipio elaboró una guía con recomendaciones relevantes con la intención de que la comunidad esté preparada ante una alerta meteorológica.

Los consejos se dividen en aquellos a tener en cuenta antes de las tormentas y los importantes cumplir durante el evento.

Antes de una tormenta: Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua circule.

Cargar los teléfonos celulares y otros dispositivos que permitan estar comunicados si hay un corte de energía.

Durante una tormenta: Evitar circular por las calles y, en lo posible, permanecer en los domicilios o lugar seguro.

En vehículos, circular con precaución y con las luces bajas encendidas.

Evitar acercarse a árboles o postes de electricidad.}

Refuerzo de tareas en el territorio

Por otro lado, el Municipio consignó que se están reforzando los trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües, canales y arroyos de todo el distrito.

Mientras que ante cualquier circunstancia en las localidades se trabaja con la presencia de Policía Municipal, Bomberos, Defensa Civil, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Tránsito.

Frente a una emergencia, hay que comunicarse de inmediato a las líneas gratuitas 109 de Alertas Pilar o al 103 de Defensa Civil.

Comité en la Provincia

En tanto, desde el Gobierno bonaerense en las últimas semanas se repasaron los lineamientos del Plan Provincial para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

Del plan participan diez carteras provinciales con el fin de coordinar una respuesta unificada frente al escenario climático que se aproxima y al mismo tiempo avanzar hacia un abordaje preventivo, orientado a intervenir sobre las causas estructurales que generan las condiciones de riesgo en el territorio identificando los riesgos presentes en cada región y definiendo estrategias concretas para prevenirlos antes de que se conviertan en emergencias.