Treinta felinos del ex Zoológico de Luján comenzaron a ser trasladados a diferentes santuarios internacionales.

Se trata de quince tigres y leones con destino a Estados Unidos y otros quince a Sudáfrica. El operativo cuenta con la coordinación de la organización Four Paws International junto con la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

El movimiento marca una nueva etapa en el proceso de reubicación de los animales que permanecían en el predio bonaerense desde su clausura, ocurrida en febrero de 2020.

Puede interesarte

Dos destinos, un mismo operativo

El primer contingente de quince animales viajará a The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, y el segundo grupo, también de quince ejemplares, será trasladado a Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica.

Antes de cada viaje, los equipos veterinarios de Four Paws realizaron evaluaciones individuales y un acondicionamiento previo de los animales, algunos de los cuales debieron ser sedados por sus condiciones físicas o por la dinámica de sus grupos sociales.

Entre los que parten hacia Estados Unidos están las leonas Kalu y Kaila y las tigresas Shelby y Satine, dos parejas de hermanas que convivían pese a pertenecer a especies distintas y que los voluntarios debieron separar para el traslado. Se suman los tigres hermanos Liam y Patrick y los leones Toby y Mordelon.

Las leonas nacidas en el predio, rumbo a Sudáfrica

Hacia Lionsrock viajan las leonas Brynn y Bella, de 11 años, nacidas en el propio ex Zoo de Luján, junto al tigre Benjamin, de diez años, y su compañero Negus. Ya fueron gestionados los permisos internacionales, reservados los vuelos y preparadas las treinta jaulas de transporte que demanda el operativo.

El ex Zoológico de Luján fue clausurado el 21 de febrero de 2020 por el entonces Ministerio de Ambiente, tras denuncias por irregularidades en el cuidado de los animales.

En ese momento, más de 60 felinos quedaron a la espera de un destino definitivo. Four Paws asumió la atención veterinaria y la logística de los traslados desde septiembre de 2025.

El primer movimiento internacional se concretó el 23 de febrero, cuando los osos pardos Gordo y Florencia partieron hacia el Santuario de Belitsa, en Bulgaria, en un operativo compartido con la Fundación Brigitte Bardot. En esa misma etapa, la tigresa de Bengala Flora fue trasladada al Felida Big Cat Sanctuary, cerca de Ámsterdam, donde murió semanas después a causa de una peritonitis.

Con el traslado de estos 30 felinos, el proceso de reubicación del ex Zoo de Luján avanza hacia su etapa final, aunque restricciones logísticas y de convivencia social entre los animales obligan a sostener un cronograma escalonado de movimientos.