El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, presentó el Visor Hidrometeorológico. Esta herramienta interactiva fue diseñada para monitorear las condiciones climáticas y los niveles de agua en todo el territorio bonaerense en tiempo real.

La iniciativa, impulsada por la gestión del ministro Gabriel Katopodis, busca dar respuesta a la coyuntura climática actual. Se espera que fenómenos como El Niño y el Super Niño alcancen una magnitud histórica durante la segunda mitad de 2026 y el año 2027.

La plataforma fue implementada por el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), dependiente de la Autoridad del Agua (ADA), presidida por Damián Costamagna. El sistema centraliza información sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua.

Puede interesarte

Actualmente, el visor integra datos de 150 Estaciones de Monitoreo Automático (EMA) distribuidas en diversas localidades, entre ellas Pilar. Además, incorpora información de la Red Hidrométrica Provincial y lecturas de monitoreos participativos. El objetivo oficial es alcanzar un total de 250 estaciones en el período 2026-2030.

La herramienta, disponible en el sitio web public-map-simparh.ada.gba.gov.ar, también incluye datos de organismos públicos y del sector privado, como el Sistema Nacional de Información Hídrica, el Instituto Nacional del Agua y la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El mapa permite consultar variables como temperatura, humedad, presión, calidad del agua y niveles de napa freática, con actualizaciones que, en la mayoría de los casos, ocurren en intervalos de entre 15 minutos y una hora.