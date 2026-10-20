Lanzaron el Visor Hidrometeorológico para monitorear el clima en tiempo real
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos presentó una plataforma interactiva que permite controlar variables climáticas y niveles de agua en toda la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, presentó el Visor Hidrometeorológico. Esta herramienta interactiva fue diseñada para monitorear las condiciones climáticas y los niveles de agua en todo el territorio bonaerense en tiempo real.
La iniciativa, impulsada por la gestión del ministro Gabriel Katopodis, busca dar respuesta a la coyuntura climática actual. Se espera que fenómenos como El Niño y el Super Niño alcancen una magnitud histórica durante la segunda mitad de 2026 y el año 2027.
La plataforma fue implementada por el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), dependiente de la Autoridad del Agua (ADA), presidida por Damián Costamagna. El sistema centraliza información sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua.
Actualmente, el visor integra datos de 150 Estaciones de Monitoreo Automático (EMA) distribuidas en diversas localidades, entre ellas Pilar. Además, incorpora información de la Red Hidrométrica Provincial y lecturas de monitoreos participativos. El objetivo oficial es alcanzar un total de 250 estaciones en el período 2026-2030.
La herramienta, disponible en el sitio web public-map-simparh.ada.gba.gov.ar, también incluye datos de organismos públicos y del sector privado, como el Sistema Nacional de Información Hídrica, el Instituto Nacional del Agua y la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El mapa permite consultar variables como temperatura, humedad, presión, calidad del agua y niveles de napa freática, con actualizaciones que, en la mayoría de los casos, ocurren en intervalos de entre 15 minutos y una hora.