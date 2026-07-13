La Reserva Natural de Pilar se prepara para convertirse en una opción para pasear y disfrutar en contacto con la naturaleza durante las vacaciones de invierno.

Desde el espacio protegido ya tienen lista las propuestas para toda la familia. En este contexto, la Reserva informó que permanecerá abierta todos los días del receso, desde las 9 hs hasta la puesta del sol.

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Allí, las y los vecinos y familias podrán recorrer sus senderos, observar la flora y fauna, sacar fotos y compartir días al aire libre.

Además, todos los martes y jueves, de 14 a 16 hs, habrá actividades especiales pensadas para las infancias y toda la familia.

Habrá paseos por la naturaleza; juegos; música; dibujo y actividades recreativas.

“Una propuesta para aprender, jugar y descubrir la naturaleza de una manera divertida”, invitan desde la Reserva.

Todas las actividades son libres y gratuitas, sin inscripción previa. Aunque hay que tener en cuenta que las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.

Quienes deseen, además, en cada actividad de la Reserva se estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Para más información: 11 5730-2504

La Reserva está ubicada en la calle Argerich S/N, Pilar.