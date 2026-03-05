La Reserva Natural de Pilar invita a las y los vecinos del distrito y zonas aledañas a conocer el vivero Municipal de Plantas Nativas “El Sarandí”, una propuesta abierta al público que permitirá indagar en cómo se producen y se cuidan las especies autóctonas que luego se utilizan para fortalecer los ecosistemas locales.

La actividad, bajo la modalidad de visita guiada, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a partir de las 16 en el vivero ubicado junto a la Reserva Natural, uno de los espacios de conservación ambiental más importantes del distrito.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer de primera mano todo el proceso de producción de plantas nativas, desde las etapas iniciales hasta el momento en que están listas para ser implantadas en distintos ambientes.

La visita propone un acercamiento al trabajo que se realiza en el vivero, donde se cultivan especies que forman parte de la flora propia de la región y que cumplen un rol clave en la preservación de los ecosistemas.

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran el proceso que va del compost a la planta lista para plantar, las tareas de producción y cuidado de las especies, y la importancia del suelo vivo y los microorganismos en el desarrollo de la vegetación.

También se explicará cómo las plantas nativas se relacionan con la fauna local, generando hábitats que favorecen la presencia de insectos, aves y otros animales que integran el ecosistema del humedal y de los ambientes naturales del distrito.

Desde la organización indicaron que la propuesta está orientada a vecinos interesados en la jardinería sustentable, la restauración ambiental y la biodiversidad, así como también a quienes deseen aprender sobre el rol de las especies autóctonas en el equilibrio ecológico.

Los especialistas explicarán de qué manera cada planta cumple una función dentro de su ambiente y cómo la elección de especies nativas en jardines y espacios verdes contribuye a fortalecer los ecosistemas locales.

La actividad será libre y gratuita, aunque se informó que se suspenderá en caso de lluvia.

Además, quienes lo deseen podrán colaborar llevando un alimento no perecedero o útiles escolares, que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Para obtener más información sobre la actividad, los organizadores habilitaron el teléfono 11-5730-2504 y las redes sociales de Ambiente Pilar y de la Reserva Natural del Pilar: Instagram: @AmbientePilar – @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar

