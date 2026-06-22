La Reserva Natural de Pilar invita a la comunidad a celebrar el solsticio de invierno este sábado 27 de junio, desde las 17.52, con una actividad libre y gratuita abierta a todo público.

La propuesta retoma una tradición que la Reserva realiza cada año: el encendido de cinco fogatas para recibir lo que se conoce popularmente como el "Año Nuevo del Hemisferio Sur", en referencia al solsticio que marca el punto en que las noches empiezan a acortarse y los días vuelven a ganar horas de luz.

“La naturaleza inicia un nuevo ciclo y comienza el tiempo de la renovación. La Tierra descansa en otoño, se purifica con las lluvias del invierno y, poco a poco, la vida vuelve a abrirse paso. Brotan las plantas, florecen los campos y los animales reinician sus ciclos”, señalaron desde la Reserva.

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“Aprendamos que el tiempo es cíclico. La Naturaleza vuelve a empezar y nosotros, que somos parte de ella, también podemos renovar nuestros deseos y agradecer lo recibido. Como cada año, encenderemos las cinco fogatas, que nos abrigan y nos recuerdan que somos parte de una misma comunidad”, añadieron.

Qué llevar

Desde la organización pidieron a los asistentes que se abriguen y que lleven una manta o lona para sentarse en el suelo, además de una vianda tradicional o autóctona para compartir entre los presentes.

Donaciones para una biblioteca popular

En paralelo a la celebración, la Reserva recibirá donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

Cómo contactarse

La Reserva Natural del Pilar informa novedades y actividades a través de su canal de WhatsApp (11 5730-2504) y de sus redes sociales: Instagram @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar, y Facebook @reservanatural.delpilar.