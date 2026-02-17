La Reserva Natural de Pilar abrió la agenda 2026 para su programa de visitas guiadas educativas, una propuesta orientada a instituciones de todos los niveles del sistema educativo que buscan incorporar la educación ambiental como parte de sus actividades pedagógicas.

El programa está destinado a establecimientos de nivel Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario, y propone recorridos guiados pensados para acercar a estudiantes y docentes a los ecosistemas locales, promoviendo el conocimiento y el cuidado del ambiente.

Desde la Reserva señalaron que la iniciativa se enmarca en los objetivos de la Ley Nacional de Educación Ambiental, que impulsa la incorporación transversal de contenidos ambientales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, las visitas funcionan como una herramienta educativa complementaria, basada en la experiencia directa en un área natural protegida.

Los recorridos son adaptados a cada grupo, teniendo en cuenta la edad y el nivel educativo, y permiten abordar contenidos vinculados a la biodiversidad, la conservación y la relación entre la comunidad y su entorno natural.

Cómo reservar fechas para 2026

Las instituciones interesadas en participar deberán reservar fecha con anticipación.

Para coordinar las visitas guiadas, los docentes pueden comunicarse al 11 5730-2504, donde se brinda información sobre disponibilidad y modalidad de los recorridos.

Desde la organización invitaron además a los docentes a difundir la propuesta entre colegas y establecimientos educativos, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y fortalecer la educación ambiental en el ámbito escolar.

La Reserva Natural de Pilar cumple un rol estratégico como espacio de educación ambiental, conservación y sensibilización, ofreciendo a la comunidad educativa un ámbito propicio para el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza.

A través de estas visitas guiadas, se busca fomentar valores de respeto y compromiso con el ambiente, contribuyendo a la formación de una ciudadanía consciente del impacto de sus acciones sobre el territorio.

“Vení con la escuela a visitar la Reserva Natural del Pilar. Nos sumamos a los objetivos de la Ley Nacional de Educación Ambiental. Por eso, si sos docente de establecimientos educativos de Inicial, Primario, Secundario, Terciario o Universitario y querés venir a con tu grupo a visitar a la Reserva Natural del Pilar, reservá fecha”, invitaron desde la entidad.