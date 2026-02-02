Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, en recuerdo de la firma, en 1971, del primer tratado intergubernamental que reconoció la necesidad de conservar estos ecosistemas y promover su uso racional. En ese marco, la Reserva Natural Municipal de Pilar volvió a poner en agenda la falta de una ley nacional de humedales, una deuda legislativa que se mantiene desde hace más de tres décadas.

La Argentina adhirió en 1991 a la Convención sobre los Humedales, un acuerdo internacional que promueve la protección de estos ambientes de alto valor ecológico. Sin embargo, hasta el momento no se sancionó una ley nacional específica que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental aplicables en todo el territorio.

Desde la Reserva remarcaron que la ausencia de una normativa de alcance nacional deja a los humedales expuestos a distintos tipos de presiones, entre ellas el avance urbano, las actividades productivas y la degradación ambiental.



Funciones ambientales clave de los humedales



Los humedales cumplen un rol central en el equilibrio de los ecosistemas. Según señalaron desde la institución, estos ambientes mitigan los efectos del cambio climático, regulan el ciclo del agua y del clima, y reducen el impacto de eventos extremos como inundaciones y sequías.

Además, constituyen una fuente estratégica de agua dulce, albergan una alta biodiversidad y funcionan como espacios de amortiguación natural frente a procesos de degradación ambiental. Su preservación resulta clave tanto para la protección del ambiente como para la calidad de vida de las comunidades que habitan en su entorno.

En ese contexto, la Reserva insistió en la necesidad de que el Congreso avance con una legislación que garantice su conservación, establezca criterios claros de uso y promueva políticas públicas de largo plazo orientadas a su cuidado.



Educación ambiental y trabajo territorial en Pilar



Mientras el debate legislativo continúa pendiente a nivel nacional, la Reserva Natural Municipal de Pilar sostiene acciones de preservación y educación ambiental en el territorio. Desde el espacio se impulsa la difusión de información sobre la importancia de los humedales y se promueve la participación comunitaria en actividades de concientización.

La Reserva invita a vecinos y visitantes a conocer el área protegida para comprender el valor ambiental de estos ecosistemas, fomentar su biodiversidad y reforzar el compromiso colectivo con su cuidado.

Desde la institución reiteraron que la defensa de los humedales no solo implica una demanda legislativa, sino también un trabajo sostenido de sensibilización social. En ese sentido, destacaron la importancia de promover una mirada integral que reconozca a los humedales como parte fundamental del patrimonio natural.

“El humedal cuida nuestro futuro. Cuidemos su presente”, expresaron desde la Reserva.