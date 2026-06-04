La Reserva Natural del Pilar organiza para este domingo 7 de junio desde las 9, una jornada abierta y gratuita en el marco del Día Mundial del Ambiente, con salida de observación de aves y plantación de especies nativas.

Recorrido y actividades

La actividad arranca con un recorrido por los senderos de la reserva para identificar especies y comprender su rol en el equilibrio ecosistémico. “Recorreremos los senderos de la Reserva para descubrir algunas de las especies que habitan nuestros ecosistemas y aprender sobre su importancia en el equilibrio ambiental”, señalaron desde la reserva.

Más tarde se realizará una jornada de plantación. “Restaurar ambientes y sumar biodiversidad es una forma concreta de construir un futuro más saludable para todos”, indicaron desde la institución.

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Sin turno previo

La jornada no requiere inscripción y está pensada para todas las edades. Se recomienda asistir con calzado cerrado, ropa cómoda o abrigo y repelente. Quienes tengan binoculares pueden llevarlos.

Los organizadores invitan además a colaborar con un alimento no perecedero o útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Contacto e información

Teléfono: 11 5730-2504

Instagram: @patrimonionaturalpilar / @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar