La Reserva Natural Municipal de Pilar lanzó una convocatoria comunitaria para recolectar restos de pintura sintética que los vecinos tengan en sus casas, con el objetivo de organizar una jornada de muralismo sobre los bancos y espacios de descanso del predio.

La propuesta apunta a reutilizar el esmalte sintético que habitualmente queda en el fondo de las latas después de una obra doméstica y termina descartado.

En lugar de tirarlo, los interesados pueden acercarlo al punto de recepción habilitado dentro de la Reserva Natural Municipal, de lunes a domingo entre las 9 y las 18 horas.

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Qué materiales se pueden donar

Además de pintura sintética de cualquier color, la convocatoria acepta aguarrás y otros solventes, pinceles de todos los tamaños y trapos. Los organizadores aclaran que cualquier cantidad suma, incluso si se trata de muy poca pintura.

El objetivo declarado es que los bancos y zonas de descanso de la Reserva queden intervenidos con color e identidad local, bajo la lógica del muralismo comunitario: una práctica colectiva donde la participación vecinal define el resultado final.

“Queremos que cada pincelada cuente una historia local”, señala la convocatoria.

También reciben donaciones para una biblioteca popular



En paralelo, quienes se acerquen también pueden colaborar con la Biblioteca Popular Palabras del Alma — en Instagram como @bibliopalabrasdelalma — aportando alimentos no perecederos o útiles escolares.

Cómo participar



Los vecinos interesados pueden comunicarse al 11 5730-2504 o seguir las novedades en las redes de la Reserva: en Instagram como @reservadelpilar y @patrimonionaturalpilar, y en Facebook como @reservanatural.delpilar.

