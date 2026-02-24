La Reserva Natural del Pilar organiza una nueva jornada de trabajo comunitario orientada a la conservación y restauración del pastizal pampeano, uno de los ecosistemas más característicos y, a la vez, más amenazados de la región. La convocatoria es abierta, gratuita y no requiere inscripción previa.

Según consignaron desde la Reserva, la actividad comenzará a partir de las 9 con tareas de control de especies exóticas invasoras, que representan una de las principales amenazas para el equilibrio del pastizal pampeano.

Puede interesarte

Estas especies desplazan a la vegetación autóctona, alteran el suelo y afectan a la fauna que depende de este ambiente para su supervivencia.

Una vez finalizada esa etapa, se llevará adelante una plantación de especies nativas, acción clave para recuperar la biodiversidad, fortalecer la estructura del ecosistema y favorecer procesos naturales como la regulación hídrica, la fertilidad del suelo y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Desde la organización destacaron que el pastizal pampeano alberga una gran diversidad de plantas y animales, muchos de ellos adaptados exclusivamente a este tipo de ambiente, y cumple un rol central en el funcionamiento ecológico de la llanura bonaerense. La participación ciudadana resulta fundamental para sostener las tareas de manejo y conservación.

Recomendaciones para participar

Quienes se sumen a la jornada deberán llevar:

Calzado cerrado

Pantalones largos

Repelente

Protector solar

Vianda personal

Además, de manera voluntaria, se invita a colaborar con un alimento no perecedero o útiles escolares destinados a la Biblioteca Palabras del Alma.

La actividad se suspenderá en caso de lluvia y no requiere turno previo.

Información de contacto

Teléfono: 11 5730-2504

Instagram: @AmbientePilar / @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar