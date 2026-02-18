El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró la nueva celda sanitaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Navarro, erradicando así el quinto basural a cielo abierto en la provincia desde el inicio de la gestión. Fue junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; y el intendente local, Facundo Diz.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una obra histórica para los vecinos y vecinas de Navarro y para toda la Provincia porque logramos cerrar el quinto basural: la nueva celda significa menos contaminación y mejores condiciones de vida y de trabajo para quienes realizan aquí sus actividades”. “Las cuestiones ambientales no se resuelven solo desde la conciencia social y la voluntad individual: se necesita de un Estado que realice grandes inversiones como lo estamos haciendo en cada distrito”, agregó.

Puede interesarte





A partir de una inversión de $1.908 millones, se realizó el saneamiento y la construcción de una celda sanitaria para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, lo que previene la contaminación del suelo y las napas. Además, se entregó indumentaria, elementos de protección personal y bolsones big bag para los trabajadores del municipio.

Por su parte, Vilar remarcó: “La inauguración de esta celda es el broche de oro de una gestión que llevó años de trabajo y esfuerzo entre el Gobierno provincial y el municipal”. “Estas políticas tienen como objetivos la promoción, la educación, la separación en origen de los residuos por la ciudadanía y la inclusión social: desde el Estado estamos construyendo herramientas para garantizar el buen vivir de los y las bonaerenses”, agregó.

Por último, Kicillof subrayó: “Si en la provincia de Buenos Aires hubiera un gobernador libertario esta obra jamás se hubiera hecho: por el contrario, nosotros conocemos las necesidades del pueblo y ponemos los recursos donde hay que ponerlos”.