Luego de tres exitosas ediciones en el Museo MAR de Mar del Plata, el Teatro Argentino de La Plata y la República de los Niños, donde recibió a más de 75.000 visitantes, la muestra Vidas Submarinas: ciencia, arte y soberanía inicia una nueva etapa itinerante por cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

La primera parada de la popularmente conocida estrella culona es en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224, partido de Almirante Brown. La exposición estará disponible desde el martes 13 hasta el jueves 22 de octubre, con entrada libre y gratuita. El espacio funciona de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 h y los sábados de 10 a 18.

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Durante octubre, noviembre y diciembre, la muestra continuará su recorrido por los municipios de Escobar, Tandil, General San Martín y Luján. Según la Agencia DIB, la propuesta permite conocer de manera accesible y lúdica los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2025.

La exhibición se organiza en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos y recreativos. El público podrá recorrer un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva, una instalación escenográfica y un espacio destinado a dejar mensajes para las y los científicos. Además, se ofrecerán talleres para escuelas con inscripción previa.