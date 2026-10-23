Luego de las exitosas ediciones en el Museo MAR de Mar del Plata, el Teatro Argentino de La Plata y la República de los Niños, donde recibió a más de 75.000 visitantes, y una primera parada en Almirante Brown donde más de 50 escuelas primarias y jardines participaron de talleres y realizaron las visitas guiadas, la muestra “Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía” continúa su recorrido itinerante por municipios de la provincia de Buenos Aires.

La segunda parada será en el Pabellón 3 del Predio Ciudad Floral de Escobar (Mateo Gelves N°1050), desde el sábado 24 de octubre hasta el viernes 6 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Funcionará sábados y domingos de 11:00 a 18:00 h y de miércoles a viernes de 9:00 a 17:00 h.

Durante noviembre y diciembre, la muestra continuará su recorrido por Tandil, General San Martín y Luján.

Puede interesarte

A partir de un cruce entre ciencia, arte y divulgación, Vidas submarinas propone una experiencia que permite conocer, de manera accesible y lúdica, el contexto, las características y los logros de la histórica campaña submarina realizada por especialistas del CONICET, en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2025 y cuyo emblema fue, sin dudas, la popularmente conocida "estrella culona".

Vidas submarinas, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, está organizada en torno a tres ejes principales: conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres educativos y recreativos. Cuenta con un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva, una instalación escenográfica y un sector para dejar mensajes a las y los científicos.

Además, se ofrecerán talleres para escuelas, con inscripción previa:

- Taller de arena kinética, para chicos y chicas de 5 a 10 años.

- Taller de fabricación de hallazgos con materiales sustentables, para chicos y chicas de 5 a 10 años.

- Taller de robótica, para chicos y chicas de 7 a 12 años.

Vidas submarinas pone en valor el trabajo de las y los investigadores que exploraron las profundidades del mar argentino. A lo largo del recorrido, elementos sensoriales acompañan la experiencia para disfrutarla con ojos de asombro y pasión por la naturaleza. La iniciativa se consolida como una política pública bonaerense que busca acercar experiencias gratuitas, inclusivas y accesibles a todos los visitantes, poniendo especial énfasis en incentivar las vocaciones científicas.

Más información en vidasubmarinas.gba.gob.ar

