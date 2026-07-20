La Fundación Temaikèn reinsertó a dos ejemplares de aguará guazú en los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

Se trata de dos ejemplares que pasaron nueve meses de rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Temaikèn (CRET), en Escobar, luego de haber sido hallados sin su madre y con apenas 45 días de vida en los Esteros.

Desde la fundación destacaron que la reinserción “representa un nuevo hito en el programa de conservación de la especie que la organización sostiene desde hace más de 20 años”.

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Ambos aguará guazú están equipados con collares satelitales con tecnología GPS para monitorear sus movimientos, adaptación y supervivencia en el ambiente natural.

“Lograr la crianza de dos aguará guazú huérfanos fue un gran desafío para la Fundación ya que eran muy pequeños cuando llegaron al CRET. Pero también es una gran satisfacción poder plasmar nuestra experiencia con esta especie y ver que podemos seguir aportando a su supervivencia”, afirmó Guillermo Delfino, Coordinador del Programa de Especies Amenazadas.

Una historia de supervivencia

Los ejemplares llevan los nombres de Kuarahy y Jasy - significan Sol y Luna en lengua guaraní – y fueron hallados sin su madre en los Esteros del Iberá cuando tenían apenas 45 días de vida.

Fueron rescatados por la Fundación Rewilding Argentina y luego los trasladaron al Centro de Conservación Aguará en la provincia de Corrientes, donde recibieron atención profesional durante un mes. Una vez estabilizados, fueron derivados a Fundación Temaikèn, ya que cuenta con amplia experiencia en la rehabilitación de esta especie en general, y de cachorros en particular: entre el 2014 y 2015 Fundación Temaikèn crió y rehabilitó exitosamente dos cachorros que fueron reinsertados en Córdoba, en lo que hoy es el Parque Nacional Ansenuza.

Al llegar al CRET, los cachorros recibieron un chequeo veterinario completo y luego fueron trasladados a los recintos especialmente acondicionados para la cría sin contacto humano. “El hecho de que sean dos hermanos fue un factor positivo: la compañía mutua hizo que la adaptación fuera menos traumática y que el vínculo entre ellos actuara como un sostén natural durante las primeras semanas”, agregó Delfino.

El desarrollo de ambos ejemplares fue el esperado para la especie. Cuando ingresaron al CRET pesaban apenas 1,2 kilogramos cada uno; hoy rondan los 20 kilogramos y los 90 centímetros de altura, sin haber presentado complicaciones sanitarias durante todo el proceso. Ese crecimiento saludable fue uno de los factores que permitió avanzar con confianza hacia la reinserción.

Desde entonces, con un seguimiento interdisciplinario y bajo un estricto protocolo de aislamiento humano, los aguarás mostraron conductas propias de la especie: “El equipo del CRET evaluó la manifestación espontánea de conductas naturales de la especie ante diferentes estímulos y desafíos controlados. El criterio central es uno: que esas conductas sean compatibles con la supervivencia en un ambiente silvestre”, afirmó Guillermo Delfino.

En este caso, contar con dos ejemplares sumó una dimensión adicional a la evaluación: además de las conductas individuales, el equipo pudo observar cómo interactúan entre sí, un aspecto relevante para confirmar que su desarrollo social también es el adecuado.

Kuarahy y Jasy son, además, la segunda camada de aguará guazú huérfanos que la Fundación cría desde cero: entre esta experiencia y la de 2014-2015, ya son cuatro los cachorros que atravesaron este proceso en el CRET. El sitio elegido para su liberación, en Corrientes, es un ambiente rico en recursos y con espacio suficiente para que ambos puedan establecer su propio territorio.