La Reserva Natural de Pilar será escenario este sábado de una jornada comunitaria de plantación de especies nativas y control de flora exótica invasora, una actividad ambiental organizada con el objetivo de preservar uno de los ecosistemas más representativos del distrito: el talar.

La convocatoria está prevista para horas de la mañana y no requiere inscripción previa. Desde la organización indicaron que se trata de una propuesta libre, gratuita y abierta a personas de todas las edades, con suspensión en caso de lluvia.

El talar constituye un ambiente característico del norte bonaerense y posee un alto valor ecológico por la biodiversidad que alberga. En ese marco, las tareas previstas apuntan a fortalecer la vegetación autóctona y a mitigar el avance de especies exóticas que afectan el equilibrio natural del área protegida.

Un ecosistema clave para la biodiversidad local

El talar es un tipo de bosque dominado principalmente por el tala, especie nativa que cumple un rol central en la estructura del ecosistema. En la Reserva Natural de Pilar, este ambiente funciona como refugio para numerosas especies de aves, mamíferos pequeños, reptiles e insectos, además de una variada flora asociada.

La introducción y expansión de especies vegetales exóticas invasoras genera competencia por recursos, modifica el suelo y altera las dinámicas naturales del bosque. Por ese motivo, el control de estas especies es considerado una acción prioritaria dentro de las políticas de conservación.

La jornada incluirá trabajos de remoción manual y monitoreo, además de la plantación de ejemplares nativos, lo que permite reforzar la regeneración del ecosistema y favorecer su resiliencia frente a impactos ambientales.

Participación comunitaria y acción solidaria

Desde la organización destacaron el valor de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas, no solo por el aporte concreto al cuidado ambiental, sino también por el rol educativo y de concientización que generan estas experiencias colectivas.

Quienes participen deberán concurrir con calzado cerrado, ropa cómoda o de abrigo y repelente, elementos básicos para el desarrollo seguro de las tareas en un entorno natural.

Además, en el marco de las actividades habituales de la Reserva, se estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares, que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma. La iniciativa solidaria busca acompañar el trabajo comunitario de la institución, que desarrolla tareas educativas y culturales en el distrito.

La jornada forma parte de una agenda sostenida de acciones ambientales impulsadas en el ámbito local, orientadas a la preservación del patrimonio natural y a la promoción de una relación responsable entre la comunidad y el entorno.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 11 5730-2504 o a través de las redes sociales oficiales del área ambiental y de la Reserva Natural de Pilar: @reservadelpilar.