El docente-investigador Guillermo A. Chinni, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador, identificó asociaciones estadísticas entre los ciclos de El Niño y La Niña y la posición de la Tierra respecto del Sol, tras analizar 78 años de registros climáticos y astronómicos, entre 1948 y 2025.

Ambos fenómenos forman parte de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), que se desarrolla principalmente en el océano Pacífico tropical y tiene repercusiones sobre el clima de distintas regiones del mundo. Aparecen de manera recurrente, pero sin una periodicidad exacta, y el estudio busca determinar si factores externos al sistema climático pueden contribuir a explicar sus ciclos.

El trabajo fue publicado el 11 de noviembre de 2026 en Frontiers in Earth Science, revista científica internacional, bajo el título Astroclimatic signatures in ENSO recurrence across equinoctial orbital asymmetries.

Dos variables astronómicas medidas en los equinoccios

La investigación halló relaciones entre los ciclos de ENSO y dos variables astronómicas evaluadas alrededor de los equinoccios. La primera son los cambios en la geometría de la posición de la Tierra respecto del Sol, es decir, la distancia Tierra-Sol y la declinación solar. La segunda son las variaciones de la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos, asociadas con la distancia que los separa.

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Patrones de 2,5 a 3 años, de 4 años y de 8 a 16 años

El análisis identificó tres escalas temporales de coincidencia entre los registros climáticos y las variables astronómicas:

Entre 2,5 y 3 años: se encontraron componentes recurrentes tanto en los datos climáticos como en los astronómicos.

se encontraron componentes recurrentes tanto en los datos climáticos como en los astronómicos. Alrededor de 4 años: aparecieron asociaciones que coinciden con una de las escalas características de variabilidad de El Niño y La Niña.

aparecieron asociaciones que coinciden con una de las escalas características de variabilidad de El Niño y La Niña. Entre 8 y 16 años: se detectaron estructuras de coherencia temporal más prolongadas, que podrían aportar información sobre la organización de estos fenómenos en escalas de aproximadamente una década.

El estudio aclara que estos hallazgos no implican que El Niño y La Niña ocurran automáticamente cada tres, cuatro o diez años. Permiten reconocer componentes recurrentes dentro de un sistema climático complejo y variable.

Datos de la NOAA y análisis espectral

Para el trabajo se utilizaron registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y datos astronómicos obtenidos de servicios especializados de efemérides.

Con esa información, el investigador aplicó técnicas matemáticas y estadísticas, entre ellas el Análisis Espectral Singular (SSA) y métricas de dependencia no lineal, para detectar patrones que se repitieran en ambas series de datos. El análisis también identificó relaciones no lineales, es decir, asociaciones que no se manifiestan necesariamente como cambios proporcionales entre las variables. Los resultados fueron examinados con diferentes procedimientos estadísticos para evaluar su consistencia.

Una proyección hasta 2030 que deberá confirmarse

Las variables astronómicas utilizadas pueden calcularse con precisión para años futuros. Por eso, el SSA, que descompone las series temporales para aislar sus modos oscilatorios principales, incluye reconstrucciones de variabilidad de baja frecuencia que se extienden hasta 2030.

Según esas reconstrucciones, hacia el final del período analizado las componentes de baja frecuencia, tanto del índice climático como de los descriptores orbitales equinocciales, convergen hacia una fase positiva. En los registros estudiados, ese estado de fondo estuvo históricamente asociado con intervalos favorables al desarrollo de episodios de El Niño.

En el quinquenio 2025-2030, la componente decadal (de entre 11 y 13 años aproximadamente) entra en una fase positiva sostenida. Por su parte, el ciclo más corto (de entre 2,5 y 3 años) exhibe dos máximos sucesivos: uno en 2026-2027 y otro hacia 2029-2030. En conjunto, las señales sugieren que el período podría presentar predominio de El Niño, ya sea como una fase cálida prolongada o como un doble episodio intercalado con un evento de La Niña o con una fase neutra de transición.

El investigador advierte que esta proyección constituye una hipótesis de trabajo, que deberá contrastarse con nuevas observaciones a medida que avance el período hasta 2030.

Sin mecanismo físico demostrado

El estudio se inscribe en la astroclimatología, el campo que investiga las posibles relaciones entre variables astronómicas y procesos del sistema climático terrestre. No cuestiona el conocimiento sobre las interacciones entre el océano y la atmósfera, que concentró tradicionalmente la investigación sobre estos fenómenos, sino que propone analizar si factores astronómicos también ayudan a comprender su comportamiento a lo largo del tiempo.

Todavía no se demostró un mecanismo físico que explique una relación causal directa entre ambas variables. Los resultados ofrecen hipótesis que podrán ponerse a prueba con nuevos registros, simulaciones y modelos climáticos. Las variables analizadas, como la fuerza gravitacional de Newton y otras vinculadas con efectos de marea de gran escala o configuraciones gravitacionales similares, se plantean como puntos de partida para futuras investigaciones. Si estas asociaciones se confirman y se comprenden los mecanismos involucrados, podrían contribuir al desarrollo de herramientas complementarias para estudiar la evolución de El Niño y La Niña.

Por qué importa en la Argentina

En el país, los efectos de El Niño y La Niña son especialmente relevantes por su vinculación con episodios de lluvias intensas, sequías y variaciones climáticas que afectan, entre otros sectores, a la producción agropecuaria, la logística y la infraestructura. El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, incluso en profundidad, mientras que La Niña se asocia con un enfriamiento de esas aguas. Ambos modifican la circulación atmosférica y pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas.

Esos efectos pueden repercutir sobre la disponibilidad de agua, la actividad agropecuaria y la planificación de distintas actividades económicas.