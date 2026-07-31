El Servicio Meteorológico Nacional se emitió una alerta de nivel naranja por la llegada de fuertes tormentas. El aviso incluye la zona de Pilar y aledaños y rige para este viernes 31 de julio.

Según consignó el organismo oficial las tormentas “podrán estar acompañadas de precipitaciones intensas en cortos periodos, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Además, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

Puede interesarte

Prevención

Ante ese escenario, desde el Municipio de Pilar pidieron a la población extremar medidas de protección y cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 109.

Además recomendaron evitar acercarse a postes de electricidad y árboles; evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que circule el agua. En tanto, hay que circular en vehículo con precaución y con las luces bajas encendidas.

Durante las últimas jornadas, además, el Municipio llevó adelante una serie de trabajos de limpieza y mantenimiento en arroyos y diferentes cursos de agua.

Las máquinas comunales se desplegaron para llevar a cabo tareas de desobstrucción y así evitar anegamientos.

Desde el Municipio expresaron que las obras se llevan adelante en las diferentes localidades de Pilar y se complementan con las obras hidráulicas y de canalización llevadas adelante en distintos puntos del distrito.