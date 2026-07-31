Emiten una alerta naranja por fuertes tormentas en Pilar
Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Rige para este viernes y abarca la zona de Pilar. El Municipio pide extremar medidas de cuidado.
El Servicio Meteorológico Nacional se emitió una alerta de nivel naranja por la llegada de fuertes tormentas. El aviso incluye la zona de Pilar y aledaños y rige para este viernes 31 de julio.
Según consignó el organismo oficial las tormentas “podrán estar acompañadas de precipitaciones intensas en cortos periodos, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.
Además, “se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.
Prevención
Ante ese escenario, desde el Municipio de Pilar pidieron a la población extremar medidas de protección y cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 109.
Además recomendaron evitar acercarse a postes de electricidad y árboles; evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que circule el agua. En tanto, hay que circular en vehículo con precaución y con las luces bajas encendidas.
Durante las últimas jornadas, además, el Municipio llevó adelante una serie de trabajos de limpieza y mantenimiento en arroyos y diferentes cursos de agua.
Las máquinas comunales se desplegaron para llevar a cabo tareas de desobstrucción y así evitar anegamientos.
Desde el Municipio expresaron que las obras se llevan adelante en las diferentes localidades de Pilar y se complementan con las obras hidráulicas y de canalización llevadas adelante en distintos puntos del distrito.