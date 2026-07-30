Ante el pronóstico de lluvias intensas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio de Pilar desplegó tareas de limpieza y mantenimiento con el foco puesto en los arroyos, canales y desagües del distrito.

Las máquinas comunales se desplegaron para llevar a cabo tareas de desobstrucción y así evitar anegamientos. Desde el Municipio expresaron que las obras se llevan adelante en las diferentes localidades de Pilar y se complementan con las obras hidráulicas y de canalización llevadas adelante en distintos puntos del distrito.

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Entre las obras para evitar inundaciones, el Municipio completó trabajos en las últimas semanas en la localidad de La Lonja. Allí, los trabajos hidráulicos apuntan a mejor el escurrimiento pluvial.

La intervención se suma a otras obras que el Municipio ejecutó en distintos puntos del distrito para transformar el sistema de desagües como el entubamiento del Canal Agustoni y los trabajos hidráulicos realizados en Pilar centro, William Morris, Pinazo, El Rocío y Derqui.

Alerta

En tanto desde el Servicio Meteorológico Nacional se emitió una alerta de nivel naranja por la llegada de tormentas. El aviso rige para la noche del viernes 31 de julio.

Según consignó el organismo oficial las tormentas “podrán estar acompañadas de precipitaciones intensas en cortos periodos, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas”.