El Municipio de Pilar continúa llevando adelante tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, canales y desagües en distintas localidades del distrito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Según informó el municipio, los trabajos se extienden a lo largo de todo el territorio pilarense y se suman a las obras hidráulicas y de canalización que se desarrollan en distintos puntos del distrito.

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Entre esas intervenciones se encuentran las obras hidráulicas que el Municipio despliega en la localidad de Lagomarsino, que forman parte del mismo plan de infraestructura hídrica.

Las tareas de limpieza de desagües, arroyos y canales suelen intensificarse en los meses previos a la temporada de lluvias, como medida preventiva ante posibles anegamientos en zonas bajas o con antecedentes de inundación.

Pero en este caso en concreto, se dan en el marco de las fuertes lluvías caídas en los últimos días y el pronóstico de mal tiempo que continuará por más jornadas.