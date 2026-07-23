El Municipio de Pilar inició nuevos trabajos hidráulicos en La Lonja, con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial y evitar anegamientos en la zona.

Parte de un plan hidráulico distrital

La intervención se suma a otras obras que el Municipio ejecutó en distintos puntos del distrito para transformar el sistema de desagües. Entre ellas se destacan el entubamiento del Canal Agustoni y los trabajos hidráulicos realizados en Pilar centro, William Morris, Pinazo, El Rocío y Derqui.

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Continuidad en cada barrio

Desde el Municipio remarcaron que continuarán llevando adelante obras de este tipo en distintos barrios y localidades de Pilar, con el fin de reducir el impacto de las lluvias en las zonas más afectadas.