Ante las lluvias, que comenzaron a caer en la región y Pilar, los equipos municipales de trabajo se encuentran realizando tareas de limpieza de calles y desobstrucción de desagües en diferentes localidades del distrito.

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Ante una emergencia comunicarse con el 109 a través de la línea telefónica o la App Alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas para la región donde está incluido el distrito de Pilar.