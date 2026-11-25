El Municipio de Pilar pidió a los vecinos y vecinas sacar la basura en bolsas debidamente cerradas y colocarla en los cestos correspondientes, de lunes a sábado y antes de las 9 de la mañana, en el marco de una campaña de concientización sobre la gestión de residuos.

La iniciativa, denominada “Un Pilar más limpio lo hacemos entre todos”, propone incorporar buenas prácticas que permitan mejorar el servicio de recolección y mantener más limpias las localidades y los barrios de todo el distrito.

Según informó el Municipio, el objetivo es optimizar la recolección a partir de hábitos simples que dependen de cada hogar y que, aplicados de forma general, impactan en el estado de las calles y del espacio público.

Basura afuera antes de las 9, de lunes a sábado

El pedido alcanza a todo el distrito: los residuos deben estar en la vereda antes de las 9 de la mañana, de lunes a sábado. De esta manera, la basura ya estará lista cuando pase el servicio de recolección.

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Bolsas bien cerradas y dentro del cesto

Además del horario, se solicita que la basura se saque siempre en bolsas cerradas y se coloque en los cestos correspondientes, en lugar de dejarla suelta o fuera de ellos.

Mejorar el servicio en cada barrio y localidad

La campaña apunta a que la mejora del servicio llegue a todas las localidades y los barrios de Pilar. Para eso, el Municipio busca que cada vecino incorpore estos hábitos en su rutina diaria.

“De esta manera, se busca optimizar el servicio de recolección y fortalecer el compromiso de toda la comunidad con el cuidado del espacio público, entendiendo que mantener un Pilar más limpio es una responsabilidad compartida”, señalaron desde la Comuna.