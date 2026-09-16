El Municipio del Pilar avanza con trabajos de mejora y limpieza en los cursos de agua en el marco del plan de prevención para mitigar los efectos del fenómeno climático de “El Niño”.

En ese sentido, desde la Comuna consignaron que las máquinas se despliegan a lo largo de los 25 Km de extensión correspondientes al arroyo Pinazo con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y la circulación del agua.

Los trabajos fueron supervisados por el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Estamos llevando adelante estos trabajos para optimizar el drenaje de agua pluvial en todo el distrito".

Asimismo consignó que las tareas consisten en "el ensanche del cauce y limpieza del arroyo Pinazo a lo largo de los más de 25 kilómetros que tiene de extensión”.

“Buscamos mejorar la circulación del agua, algo que va a beneficiar a la comunidad de la zona", remarcó el jefe comunal.

Por su parte, Laurent agregó: “Limpiamos, encauzamos y mejoramos todo el recorrido del arroyo Pinazo. Seguimos trabajando en cada una de las localidades de Pilar”; mientras que Peralta señaló que se trata de “trabajos fundamentales para los barrios del distrito”.