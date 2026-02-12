La lluvia que se desató en la madrugada de este jueves sorprendió a los vecinos pilarenses ya que la misma vino acompañada de una copiosa caída de granizo.

Fue cerca de las 2 de la mañana cuando se desató el fenómeno. Primero con lluvia y viento y luego con granizo que azotó diferentes zonas del distrito y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Puede interesarte

Según algunos reportes de los vecinos, las piedras de hielo llegaron a ser de hasta 2 centímetros de diámetro.

Muchos de ellos documentaron el fenómeno utilizando sus teléfonos celulares. Fotos y videos llenaron las redes sociales con patios de viviendas teñidos de blanco y con piedras repiqueteando en el suelo.

Si bien desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habían indicado que existía baja probabilidad de tormentas, durante la madrugada se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas y caída de granizo.

"Había baja probabilidad de tormentas y se cumplió. Se emitió un aviso a muy corto plazo por lluvias intensas y granizo", confirmó Cindy Fernández, vocera del organismo.