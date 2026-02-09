Durante enero de 2026, Bomberos Voluntarios de Pilar intervinieron en 435 servicios, una cifra que refleja la intensidad de la actividad operativa en el primer mes del año. Dentro de ese total, 291 correspondieron a incendios, y un dato sobresale por su peso específico: 208 de esos siniestros estuvieron vinculados a focos ígneos en pastizales, arboledas y quema de residuos, lo que representa el 70% de los incendios en los que intervino el cuartel.

El relevamiento fue difundido por la propia institución a través de sus redes sociales, acompañado por un fuerte mensaje de prevención. Allí, los bomberos advirtieron que muchos de estos incendios no se inician de manera accidental, sino a partir de quemas intencionales que luego se descontrolan, especialmente en un contexto de sequía, vegetación seca y condiciones climáticas desfavorables.

Quemas que se inician y no se pueden controlar

Según el análisis operativo, la mayor parte de los incendios registrados en enero no correspondió a grandes áreas forestales, sino a extensos sectores de pastizales, una característica propia del territorio de Pilar. En muchos casos, el fuego se inicia con la intención de quemar residuos vegetales o limpiar terrenos, pero las llamas se expanden rápidamente, obligando a la intervención de varias dotaciones en simultáneo.

Bomberos señalaron que no es extraño que, mientras se combate un incendio, se estén desarrollando otros focos al mismo tiempo en distintos puntos del distrito, lo que genera una alta demanda de recursos humanos y materiales. El humo, el avance del fuego y la cercanía con viviendas, comercios o instalaciones productivas incrementan el riesgo para la comunidad.

Desde la institución remarcaron que la enorme mayoría de los incendios requiere de la acción humana para iniciarse, ya sea de manera directa o indirecta. En el caso de Pilar, el patrón dominante está vinculado a quemas de pastizales iniciadas por personas que subestiman la capacidad de propagación del fuego.

A esto se suma el impacto de condiciones climáticas que favorecen el avance de las llamas: falta de lluvias, altas temperaturas y material vegetal seco, un combo que convierte cualquier foco en una amenaza potencial para barrios enteros.

Llamado a la prevención y a la responsabilidad comunitaria

En su comunicado, Bomberos Voluntarios de Pilar subrayaron que la prevención es una tarea colectiva y que el rol de los vecinos es clave para reducir la cantidad de incendios. Entre las recomendaciones difundidas se encuentran no encender fuego en campos y pastizales, no arrojar colillas ni vidrios, evitar fogatas y mantener limpios los perímetros de las propiedades.

También instaron a denunciar conductas riesgosas que puedan derivar en incendios, al advertir que el daño no se limita al lugar donde se inicia el fuego, sino que puede afectar a terceros, animales, bienes materiales y la salud de la población.