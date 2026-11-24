La Provincia de Buenos Aires destina $3.426,4 millones a la elaboración de un plan para reducir el impacto de las inundaciones en la cuenca del Río Luján, un territorio que incluye al partido de Pilar. El monto es el valor total del contrato de consultoría, que sumó un ajuste de precios de $272,4 millones.

Se trata de un estudio de planificación y no de la ejecución de obras. Las ampliaciones de cauce, los canales y los puentes avanzan por contratos separados dentro del programa general financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Una segunda actualización de precios sobre el contrato

La actualización quedó formalizada en la Resolución 314-SSRHMIYSPGP-2026, con fecha 10 de noviembre y firmada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Fabián Álvarez, a la que tuvo acceso Pilar de Todos. Se publicó en el Boletín Oficial bonaerense el 20 de noviembre y aprueba el acta acuerdo del 2 de noviembre.

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El aumento total es de $272.448.647,88: $211.726.349,67 de capital y $60.722.298,21 de impuestos. En valores netos, representa una suba del 8,64% respecto de la primera redeterminación, que había llevado el contrato a $3.153.997.913,73 con impuestos. Con este ajuste, el valor total asciende a $3.426.446.561,61.

En el ejercicio 2026 se invertirán $68.112.161,97. La contratista pidió la actualización el 17 de julio de 2026 y renunció a reclamos por mayores costos.

Quién hace el plan y con qué financiamiento

El servicio quedó a cargo de la Unión Transitoria Serman & Asociados – IATASA, que firmó el contrato el 9 de septiembre de 2025 por $1.826.612.918,70. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos actúa como organismo ejecutor, con financiamiento del CAF mediante el préstamo 10061, dentro de la primera etapa del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján. El plazo es de 730 días corridos.

Qué debe definir el plan

El Plan de Gestión Integrada buscará definir medidas para reducir el impacto de las crecidas, mejorar los desagües y orientar el crecimiento urbano en zonas expuestas. También deberá identificar las áreas que requieren más protección, sin generar efectos sobre otros distritos de la cuenca.

Pilar, entre los 16 distritos alcanzados

El alcance abarca 16 municipios: además de Pilar, figuran Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Campana, Exaltación de la Cruz, Tigre, San Fernando, Chacabuco, Suipacha, Carmen de Areco, Mercedes, San Andrés de Giles, Luján, General Rodríguez y Moreno.