Miembros de la Prefectura Naval Argentina y de la Fundación Temaikèn despliegan un operativo de rescate en el Río de la Plata por una ballena sei que quedó varada.

El ejemplar fue divisado este viernes en la zona de Bajos del Temor, a la altura del partido de San Isidro.

Especialistas que participan del operativo consignaron que “a simple vista el animal se observa con vida” por lo que los equipos de Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina, que coordina la seguridad del operativo, se encuentran monitoreando permanentemente su estado y manteniendo su piel húmeda para reducir el estrés y favorecer su bienestar mientras se evalúan las alternativas de rescate.

Puede interesarte

Asimismo, explicaron que “la ballena sei habita el Mar Argentino y actualmente se encuentra en su migración hacia el norte”.

Es por ello que en esta época es habitual que haya ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata.

“Es probable que, por una combinación de factores ambientales o algún problema de salud, este animal se haya desorientado, ingresara río arriba y terminara varado en un banco de arena”, consignaron.

En cuanto a la posibilidad de rescatarla dependerá de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar.

“Es un área con grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena, lo que hace que la navegación sea muy compleja”, detallaron.

El objetivo del operativo es “aprovechar el aumento del nivel del agua para desencallarla y guiarla hacia sectores más profundos, desde donde pueda regresar al Río de la Plata exterior y luego al mar”.

De todos modos, remarcaron que actualmente “la situación es crítica: es un animal de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos”.

Los integrantes del operativo harán “el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural”.