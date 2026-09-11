AySA informó que este jueves 17 de septiembre, entre las 8 y las 14, ejecutará trabajos de mejora en la red de distribución de agua potable en Pilar, lo que podría generar baja presión o falta total del servicio en distintos sectores del partido.

El corte alcanzará a Del Viso

El primer sector afectado corresponde a Del Viso, en el perímetro delimitado por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

También impactará en el centro pilarense

La segunda zona bajo intervención incluye Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol, en pleno centro de Pilar.

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Un tercer sector con trabajos simultáneos

De acuerdo a lo informado por AySA, un tercer perímetro también sufrirá el corte: Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera, Mónaco, en Lagomarsino.

Vías de contacto para reclamos

Ante cualquier inconveniente, AySA habilitó un canal autogestionado por WhatsApp al 11-5984-5794. La empresa también atiende consultas a través de sus redes oficiales, Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), de 6 a 24 horas, y por la línea 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.