El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires confirmó un caso positivo de rabia en un gato doméstico en Pilar y pide a la población extremar precauciones.

Por medio de un comunicado, el organismo precisó la “detección de un caso de rabia en un gato doméstico en el municipio de Pilar” y agregó que actualmente “se aguardan los resultados de laboratorio para tipificar la variante viral”.

Análisis del caso en curso

Ante la confirmación del diagnóstico positivo, las autoridades sanitarias y profesionales iniciaron las medidas correspondientes.

Actualmente, la muestra se encuentra en proceso de secuenciación para determinar la tipificación de la variante viral, con el fin de precisar si se trata de un contagio por variante aérea (proveniente de murciélago) o terrestre.

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El Colegio consignó que “los resultados de este estudio estarán disponibles en el transcurso de la próxima semana”.

Prevención en animales de compañía

La rabia es una enfermedad zoonótica grave pero 100% prevenible mediante la inmunización adecuada. Por este motivo, se recuerda a toda la comunidad y a los profesionales del sector la vigencia e importancia de las siguientes medidas:



• Vacunación obligatoria: Todos los perros y gatos deben ser vacunados contra la rabia a partir de los 3 meses de edad, con un refuerzo de periodicidad anual durante toda su vida.

• Control de mascotas: Mantener la vacunación al día es la única barrera efectiva para proteger tanto a los animales de compañía como a la población humana.

• Atención ante sospechas: En caso de detectar que un perro o gato presente síntomas compatibles con la enfermedad, o si la mascota tuvo contacto directo con un murciélago (tanto vivo como muerto) o un animal con comportamiento inusual, se debe concurrir inmediatamente al centro de zoonosis local o a una veterinaria de confianza.

Recomendaciones para la Salud Humana

Ante el riesgo de transmisión zoonótica, la atención temprana en las personas es indispensable:

• Atención médica inmediata: Si alguna persona estuvo expuesta a lesiones por rasguño o mordedura de un animal sospechoso o de origen desconocido, debe concurrir sin demora al centro de salud o guardia médica más cercana.

• Tratamiento oportuno: La consulta rápida permite lavar adecuadamente la herida y evaluar la indicación de profilaxis post-exposición (vacunación antirrábica humana o suero según la gravedad de la lesión).