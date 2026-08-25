La Asociación Patrimonio Natural lanzó un concurso fotográfico para celebrar los 23 años de la Reserva Natural de Pilar, abierto a participantes de todas las edades, desde aficionados hasta profesionales.

La propuesta busca reunir distintas miradas sobre el predio a lo largo de su historia: se aceptan fotografías tomadas dentro de la Reserva entre 2003 y 2026.

Cómo participar

Cada persona puede enviar hasta tres fotografías en formato JPG, indicando la fecha en que fue tomada cada una. Se admiten imágenes reveladas, pero no se aceptan fotos editadas o intervenidas, incluida cualquier intervención con inteligencia artificial. Tampoco se admiten imágenes con marcas de agua, y deben contar con licencia CC BY o no tener derechos de autor. La inscripción se realiza a través de un formulario online, disponible en ESTE LINK.

Plazos y premios

La recepción de fotografías estará abierta hasta el 16 de octubre inclusive. Los tres mejores autores recibirán plantas del vivero El Cachafaz como premio, mientras que las imágenes seleccionadas se publicarán en el sitio web de Patrimonio Natural con el crédito correspondiente a cada autor.

Los ganadores se darán a conocer durante la Fiesta en el Río, con fecha tentativa para el 7 de noviembre. Por consultas, los organizadores habilitaron el teléfono (011) 4404-9848 y el correo [email protected].