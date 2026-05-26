Los neumáticos reciclados que ocupaban los espacios de descanso del bosque de talas de la Reserva Natural Municipal de Pilar se convirtieron en murales de flora y fauna local. La jornada del sábado 23 cerró una convocatoria comunitaria que la Reserva había lanzado semanas antes para recolectar restos de pintura sintética entre vecinos del distrito.

Desde la Reserva celebraron el resultado: "Su trabajo convirtió neumáticos reciclados en verdaderas obras de arte, dándoles una nueva vida útil y demostrando que la creatividad también puede ser una forma de cuidar el ambiente."

Una convocatoria vecinal que se hizo realidad

La iniciativa había arrancado de forma sencilla: quienes tuvieran restos de esmalte sintético, aguarrás, solventes o pinceles podían acercarlos a la Reserva de lunes a domingo entre las 9 y las 18 horas. El objetivo era que esos materiales —que habitualmente terminan descartados en el fondo de las latas— dieran vida a los bancos y áreas de descanso del predio.

La respuesta vecinal permitió concretar la jornada del 23. Según la Reserva, "cada pincelada, inspirada en la flora y fauna del talar, refleja valores fundamentales como el respeto por la naturaleza, la identidad de nuestro ecosistema y la construcción colectiva."

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El espacio, renovado para quien lo visite

El resultado es visible para cualquiera que ingrese al predio. La propia Reserva lo describió con precisión: "Vecinos, voluntarios y visitantes pueden disfrutar de un espacio más cálido, colorido y lleno de vida."

La intervención se enmarca en la lógica del muralismo comunitario, donde la participación vecinal define el producto final. En este caso el aporte fue doble: materiales donados y trabajo artístico aplicado sobre objetos que de otro modo serían residuos.

La Reserva puede seguirse en Instagram como @reservadelpilar y @patrimonionaturalpilar, y en Facebook como @reservanatural.delpilar. Consultas al 11 5730-2504.