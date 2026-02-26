Vecinos de la localidad de Villa Astolfi denunciaron que un establecimiento avícola de la zona arrojó centenares de animales muertos a la vía pública y terrenos privados.

Se trata de una granja conocida como “El Paraíso – Plumas Blancas”, ubicado en la intersección de las calles Bahía República y Lago Mascardi. Por el hecho, el lugar fue inspeccionado y clausurado por inspectores del Municipio de Pilar.

Los habitantes de la zona consignaron que desde el establecimiento arrojaban guano y gallinas muertas a cielo abierto, contaminando una calle municipal y propiedades privadas linderas.

Además alertaron que el lugar ya había sido clausurado en dos oportunidades, en el 2021 y 2024, pero los dueños violaron esas sanciones y continuaba operando, aseveraron.

Ante ese escenario, vecinos pidieron la intervención de las autoridades competentes. “Necesitamos que las autoridades intervengan de manera urgente para proteger el ambiente, la salud pública y la propiedad privada”, resaltaron en una carta enviada a Pilar de Todos.

Clausura

En la mañana de este jueves, llegaron al lugar, inspectores comunales quienes llevaron adelante el cierre del establecimiento.

Tras la inspección, realizada constataron “la violación de una clausura previa, así como el arrojo de animales muertos en la vía pública y terrenos cercanos, en infracción a ordenanzas municipales vigentes”, señalaron a Pilar de Todos.

“Ante estas faltas, se procedió a una nueva clausura del establecimiento, colocando fajas y bloqueos correspondientes”, consignaron desde el Municipio a este medio.

