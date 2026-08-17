La Reserva Natural de Pilar volverá a contar este sábado 22 de agosto con una clase gratuita de Tai Chi, una actividad que se desarrolla habitualmente en el espacio natural y que está abierta a quienes quieran participar.

La jornada comenzará a las 15 y propone una actividad basada en movimientos suaves, respiración y concentración, en contacto con el entorno natural.

“El Tai Chi, a través de movimientos suaves, respiración y concentración, nos invita a encontrar equilibrio, calma y bienestar en contacto con nuestro entorno”, señalaron desde la Reserva Natural de Pilar.

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La propuesta no requiere experiencia previa. Desde la organización recomiendan llevar ropa y calzado cómodo para poder moverse con libertad. La actividad es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.

Además, quienes quieran colaborar podrán acercar alimentos no perecederos y útiles escolares, que serán destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Para recibir novedades sobre las actividades de la Reserva Natural de Pilar, también se puede contactar al 11 5730-2504 o consultar sus redes sociales: @patrimonionaturalpilar, @reservadelpilar y @reservanatural.delpilar.