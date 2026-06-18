La Reserva Natural de Pilar será este sábado 20 de junio, a las 11, el escenario de una clase abierta y gratuita de Tai Chi, una práctica milenaria pensada para armonizar cuerpo y mente en contacto con la naturaleza.

La actividad está dirigida a vecinos de todas las edades y no requiere conocimientos previos, señalaron desde la institución.

Una práctica para conectar cuerpo, mente y naturaleza

El Tai Chi propone una serie de movimientos suaves y conscientes que favorecen el bienestar físico y mental. Entre sus beneficios se destacan el equilibrio y la coordinación, la relajación aplicada a la vida cotidiana, la mejora de la concentración, una mayor consciencia corporal y movimientos más fluidos y naturales.

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Quiénes guían la actividad

La clase estará a cargo de Wituś Milanowski Mc Loughlin, licenciado en Kinesiología y fisiatra, además de técnico universitario en Yoga, y de Lilia Mc Loughlin, eutonista con más de 18 años de experiencia en disciplinas psicofísicas.

Cómo participar y qué llevar

La actividad es libre y gratuita, y se suspende en caso de lluvia. Los participantes solo deben llevar ropa y calzado cómodo, que no sea rígido, para poder moverse con libertad.

Pueden asistir tanto vecinos en forma individual como familiares o amigos interesados en conocer la disciplina.

Una propuesta solidaria

Quienes lo deseen pueden colaborar con la Biblioteca Popular Palabras del Alma acercando un alimento no perecedero y/o útiles escolares, en el marco de la jornada.

Más información y contacto

Reserva Natural de Pilar

WhatsApp: 11 5730-2504

Instagram: @patrimonionaturalpilar / @reservadelpilar

Facebook: @reservanatural.delpilar