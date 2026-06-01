La empresa SCC Power rescindió el 20 de mayo de 2026 el contrato de abastecimiento eléctrico de la Central Térmica Matheu III, ubicada en Villa Rosa, en el límite entre los partidos de Pilar y Escobar, y anunció el inicio del proceso de desmantelamiento de la planta.

El cierre pone fin a casi una década de conflicto ambiental impulsado por vecinos y organizaciones de la zona.

La decisión fue comunicada formalmente a la Bolsa de Comercio. Según la firma, un análisis técnico, operativo, regulatorio y económico concluyó que la continuidad de la central era "estructural y económicamente inviable" en su ubicación actual.

Entre los factores determinantes figuran las restricciones impuestas por el Juzgado Federal de Campana, que durante años solo autorizó su funcionamiento de manera excepcional y bajo condiciones estrictas. La última habilitación judicial venció el 5 de mayo de 2026.

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Una historia que comenzó con polémica

La termoeléctrica —ex Araucaria— se instaló en Villa Rosa en 2017, durante la gestión del entonces intendente de Pilar Nicolás Ducoté, de Cambiemos. Su radicación fue posible tras un controvertido cambio de zonificación aprobado por el Concejo Deliberante que convirtió áreas residenciales en zonas de uso industrial. El entonces concejal y actual intendente Federico Achával fue uno de los que votó en contra.

Desde el primer momento, vecinos y agrupaciones ambientales rechazaron la instalación de la planta y de otra termoeléctrica que también operó en la zona, APR Energy, que ya dejó de funcionar hace años.

Los principales reclamos apuntaban al alto consumo de agua de las napas, presunta contaminación de efluentes, temor ante la emisión de gases tóxicos producto del funcionamiento de las turbinas, almacenamiento peligroso de gasoil y ruidos molestos generados por los motores en una zona cercana a áreas residenciales.

A instancias de una denuncia judicial, la Justicia Federal de Zárate - Campana intervino y paralizó las operaciones. Sin embargo, la planta funcionó de manera intermitente durante años amparada en sucesivos recursos administrativos y judiciales.

En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo que habilitaba la operación de las centrales de la zona, al sostener que no se había evaluado adecuadamente el posible daño ambiental ni el efecto acumulativo de las distintas plantas instaladas en el área.

El desmantelamiento, en tres etapas

En marzo de 2025, SCC Power presentó ante el Municipio de Pilar un plan de desmantelamiento dividido en tres etapas que demandará al menos dos años. La primera contempla el retiro del sistema de combustibles líquidos —incluidos cuatro tanques—, la demolición de la obra civil y el retiro de escombros, con un plazo estimado de seis meses.

Luego se avanzará en el desarme de las turbinas y sistemas vinculados durante 24 meses. La etapa final prevé un plan de reforestación y parquizado del predio.

Entre las alternativas analizadas para los equipos figura la relocalización de las turbinas en nuevos proyectos energéticos, la participación en futuras licitaciones o la venta de componentes en mercados internacionales, donde existe actualmente fuerte demanda por este tipo de equipamiento.

El impacto en el sistema eléctrico

La salida de servicio de Matheu III abre interrogantes sobre el abastecimiento en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires. La planta inyectaba energía directamente en el nodo de 220 kV de Matheu, zona clave para el consumo residencial e industrial, y operaba como respaldo ante eventuales fallas en otras instalaciones.

Ahora, CAMMESA y las autoridades energéticas nacionales deberán demostrar que la infraestructura puede absorber la salida definitiva de la central sin afectar la calidad del servicio.