Celebrarán el Día de la Pachamama en la Reserva Natural de Pilar
Habrá cocina comunitaria a las 12 y ceremonia de agradecimiento a las 15, con entrada libre y gratuita.
La Reserva Natural del Pilar realizará este domingo 2 de agosto una jornada abierta y gratuita para celebrar el Día de la Pachamama, con actividades que incluyen cocina comunitaria y una ceremonia de agradecimiento a la Tierra.
Una tradición que marca el cambio de ciclo
El Día de la Pachamama se conmemora tradicionalmente el 1º de agosto y consiste en un ritual de agradecimiento por los frutos recibidos durante el año y de pedido de abundancia para el ciclo que comienza. La fecha coincide con la mitad del invierno, cuando la naturaleza empieza a mostrar los primeros signos de la primavera.
Cronograma de la jornada
La actividad, de carácter libre y gratuito, se desarrollará en dos etapas:
-12 horas: cocina comunitaria, en la que los asistentes que lo deseen pueden llevar algo para compartir.
-15 horas: ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra.
Desde la organización remarcaron que la actividad se suspende en caso de lluvia.
Campaña solidaria en paralelo
En el marco de esta y otras actividades de la Reserva, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.
Contacto y redes
Quienes quieran sumarse pueden seguir las novedades a través del canal de WhatsApp de la Reserva (11 5730-2504) o de sus redes sociales: Instagram @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar, y Facebook @reservanatural.delpilar.