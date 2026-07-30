La Reserva Natural del Pilar realizará este domingo 2 de agosto una jornada abierta y gratuita para celebrar el Día de la Pachamama, con actividades que incluyen cocina comunitaria y una ceremonia de agradecimiento a la Tierra.

Una tradición que marca el cambio de ciclo

El Día de la Pachamama se conmemora tradicionalmente el 1º de agosto y consiste en un ritual de agradecimiento por los frutos recibidos durante el año y de pedido de abundancia para el ciclo que comienza. La fecha coincide con la mitad del invierno, cuando la naturaleza empieza a mostrar los primeros signos de la primavera.

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Cronograma de la jornada

La actividad, de carácter libre y gratuito, se desarrollará en dos etapas:

-12 horas: cocina comunitaria, en la que los asistentes que lo deseen pueden llevar algo para compartir.



-15 horas: ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra.

Desde la organización remarcaron que la actividad se suspende en caso de lluvia.

Campaña solidaria en paralelo

En el marco de esta y otras actividades de la Reserva, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a la Biblioteca Popular Palabras del Alma.

Contacto y redes

Quienes quieran sumarse pueden seguir las novedades a través del canal de WhatsApp de la Reserva (11 5730-2504) o de sus redes sociales: Instagram @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar, y Facebook @reservanatural.delpilar.