Una bióloga del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el conflicto con carpinchos en urbanizaciones del Delta bonaerense exige estudios técnicos y protocolos, y no respuestas individuales ni impulsivas.

El planteo surgió luego de la denuncia contra un hombre, sospechado de disparar contra estos animales en Nordelta, un hecho que reabrió el debate sobre cómo convivir con la fauna silvestre en espacios urbanos que avanzaron sobre ambientes naturales.

La doctora Lorena Haurigot, integrante del Consejo, sostuvo que la intervención es necesaria, pero dentro del marco normativo. Explicó que la biología cuenta con herramientas como los estudios poblacionales y los planes de manejo de poblaciones.

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“Hay que dar una respuesta a este conflicto”, sostuvo Haurigot, quien remarcó que esas medidas deben ser consensuadas, aprobadas y supervisadas por la Dirección de Flora y Fauna bonaerense, autoridad de aplicación de la normativa sobre conservación de fauna silvestre.

Una población sin predadores naturales

Según la especialista, el fenómeno no puede analizarse solo desde el comportamiento de los animales, ya que las características de las urbanizaciones cerradas también pueden potenciar el conflicto.

En el caso de los carpinchos, Haurigot explicó que una población excesivamente numerosa puede llevar a que los ejemplares se alejen de las lagunas y busquen nuevos espacios. A eso se suma que, en barrios cerrados, la dinámica de una población silvestre puede alterarse por la ausencia de predadores naturales.

De ese modo, la aparición reiterada de animales en jardines, calles o propiedades no debería leerse únicamente como una invasión sobre espacios humanos, sino como señal de un desequilibrio que requiere ser estudiado.

Medidas que deben decidirse y supervisarse desde la Provincia

La bióloga mencionó estrategias que ya se aplicaron en otros casos, como las intervenciones reproductivas o los traslados. Aclaró que ninguna puede ser decidida de manera unilateral por vecinos, administraciones de barrios o profesionales que actúen en el territorio.

Esas decisiones, indicó, corresponden a la autoridad provincial y deben apoyarse en estudios y procedimientos técnicos. El objetivo es evitar soluciones inmediatas que solo desplacen el problema y avanzar hacia medidas sostenibles en el mediano y largo plazo.

En paralelo, Haurigot se refirió a las acciones preventivas que pueden reducir el contacto entre personas y animales, como la colocación de cercos perimetrales y otras barreras que disuadan el ingreso de fauna a las propiedades.

Zorros y coipos también generan conflictos en barrios privados

La especialista aclaró que la situación no es exclusiva de los carpinchos y señaló casos similares con zorros y coipos en barrios privados.

Sobre los zorros, destacó la necesidad de concientizar a los vecinos: alimentar a ejemplares silvestres puede favorecer que permanezcan en un barrio y alterar su comportamiento natural, lo que luego deriva en nuevos conflictos.

Lo que establece la Ley 22.421

La Ley 22.421 fija el marco para la conservación de la fauna silvestre y, según explicó Haurigot, las acciones sobre ejemplares de estas especies no pueden quedar libradas a decisiones particulares. En la Provincia, la Dirección de Flora y Fauna es el organismo que debe supervisar las medidas para mitigar estos conflictos.

Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales considera que estos casos muestran la importancia de incorporar conocimiento científico y técnico a las decisiones sobre fauna. Según la entidad, no se trata de dejar de intervenir, sino de hacerlo de manera adecuada, dentro de la normativa y con objetivos de largo plazo.