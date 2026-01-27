La Reserva Natural Municipal de Pilar será escenario de una nueva caminata nocturna a la luz de la luna llena, una propuesta abierta a la comunidad que se desarrollará el sábado 31, con acceso libre y gratuito.

Para todos aquellos que deseen participar, el punto de encuentro será la recepción de la Reserva a las 19:30, mientras que la caminata comenzará puntualmente a las 20. Cabe destacar que la actividad no requiere inscripción previa y está pensada para todas las edades.

Una experiencia nocturna en la Reserva

Durante el recorrido, los participantes podrán disfrutar del entorno natural bajo la luz de la luna, con especial atención a los sonidos característicos de la noche, la fauna nocturna y los aromas propios del ambiente natural.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para vivir la Reserva en un horario poco habitual, cuando el paisaje cambia y la experiencia sensorial se vuelve distinta a la de las visitas diurnas.

Recomendaciones para los asistentes

Se recomienda concurrir con calzado cerrado, ropa cómoda y abrigo, y repelente. Además, quienes deseen quedarse al cierre de la actividad podrán participar de un fogón, para lo cual se sugiere llevar algo para compartir.

De manera opcional, los organizadores invitan a colaborar con un alimento no perecedero destinado a la Biblioteca Palabras del Alma.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 11 5730-2504 o seguir las redes sociales @patrimonionaturalpilar y @reservadelpilar.