Baja presión de agua en Pilar por trabajos de AySA
La empresa informó que el suministro se reducirá en tres zonas del distrito por tareas de mantenimiento de red.
AySA informó que este martes 21 de julio, de 8 a 14, el suministro de agua potable podría verse afectado con baja presión o falta de servicio en distintos sectores del partido de Pilar, debido a tareas de mejora y mantenimiento en la red de distribución.
Zonas afectadas
Los trabajos alcanzarán a tres localidades del distrito, cada una con un perímetro delimitado por calles propias.
En Del Viso, el corte comprenderá el sector delimitado por Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.
En Pilar centro, la afectación se extenderá por Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.
En Lagomarsino, el perímetro afectado incluye Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.
Vías de reclamo
AySA habilitó un canal autogestionado por WhatsApp al 11-5984-5794 para consultas de los usuarios.
También están disponibles las redes oficiales Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA Argentina), de 6 a 24, y la línea 0800-321-AGUA (2482), las 24 horas.