AySA informó que este martes 21 de julio, de 8 a 14, el suministro de agua potable podría verse afectado con baja presión o falta de servicio en distintos sectores del partido de Pilar, debido a tareas de mejora y mantenimiento en la red de distribución.

Zonas afectadas

Los trabajos alcanzarán a tres localidades del distrito, cada una con un perímetro delimitado por calles propias.

En Del Viso, el corte comprenderá el sector delimitado por Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

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En Pilar centro, la afectación se extenderá por Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.

En Lagomarsino, el perímetro afectado incluye Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Vías de reclamo

AySA habilitó un canal autogestionado por WhatsApp al 11-5984-5794 para consultas de los usuarios.

También están disponibles las redes oficiales Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA Argentina), de 6 a 24, y la línea 0800-321-AGUA (2482), las 24 horas.