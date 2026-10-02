El suministro de agua potable podría verse afectado en tres sectores del partido de Pilar el jueves 8 de octubre, de 8 a 14, por tareas de mejora en la distribución de AySA. Los vecinos podrían notar baja presión o falta de agua.

Los sectores de Pilar alcanzados

Los trabajos comprenden Del Viso, Lagomarsino y el centro de Pilar, cada uno con su propio perímetro de calles.

En Del Viso, el área está delimitada por Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En Lagomarsino, el perímetro incluye Pedro Nieto, la Ruta Provincial 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Qué calles del centro de Pilar entran en el operativo

En el casco céntrico, la zona afectada abarca General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, la Avenida Tratado del Pilar, la Avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Concejal Doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

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Según informó la empresa, los cortes forman parte del Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte, que continúa en distintos distritos.

Obras en otras comunas

En San Miguel, la afectación está prevista para el martes 6, el miércoles 7 y el jueves 8 de octubre, de 8 a 18. El perímetro está marcado por las calles Belgrano, Vicente López, Juan Irigoin y Domingo F. Sarmiento.

En Tigre, el cronograma es diario. El martes 6 habrá trabajos de 8 a 16 en la zona de Lavalle, Paseo Victorica, Liniers, 25 de Mayo, Estrada y Avenida Cazón. El miércoles 7, de 8 a 18, el sector abarca el área entre el Canal Almirante Brown, la Avenida Juan Justo (Ruta 197), el arroyo Las Tunas, la Avenida de los Constituyentes y las vías del ferrocarril Mitre (ramal Villa Ballester–Zárate). El jueves 8, de 8 a 16, las tareas se concentrarán en el entorno de la Avenida General Libertador San Martín, la Avenida General Pacheco y la colectora oeste del Acceso Norte.

Por su parte, en San Fernando, San Isidro y Vicente López, las tareas comenzarán el jueves 8 a las 22 y se extenderán hasta el viernes 9 a las 15. Abarcan dos grandes perímetros con calles como Libertador, Avenida Centenario, Camino del Buen Ayre, Avenida General Paz y Triunvirato, entre otras.

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